Revés para imputado por brutal crimen

La Cámara de Apelaciones confirmó la negativa de eximir de prisión a Axel Moreno, quien mató a balazos a un quintero en Abasto

La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata rechazó el pedido de eximición de prisión que había presentado la defensa de Axel Moreno, uno de los acusados de haber asesinado al quintero José Luis Báez (32), el pasado 24 de abril en Abasto, informaron ayer fuentes judiciales.

De esta manera, los magistrados Alejandro Villordo y Carlos Silva Acevedo confirmaron la resolución del juez de Garantías Nº6, Fernando Mateos.

Como informó anteriormente este diario, otro de los imputados, Juan Manuel Pousada, se encuentra con prisión preventiva luego de que fuera detenido el 5 de mayo último en la zona de Quilmes, por el delito de “resistencia a la autoridad”, aprehensión llevada a cabo por efectivos de la DDI de La Plata.

El hecho

El ilícito comenzó pasadas las 20.30 del 24 de abril en un predio ubicado en 513 y 202, donde seis asaltantes arribaron al lugar en una camioneta Duster color gris con vidrios polarizados, portando armas de fuego.

Una vez dentro de la finca, golpearon salvajemente a los presentes y los amenazaron exigiéndoles dinero en efectivo y otros elementos de valor.

Según relató la madre de Báez a Trama Urbana, “estaba viendo el noticiero en mi cama, sentada, y sentí un ruido afuera. Como los chicos miraban televisión pensé que eran ellos, que estaban jugando. Ahí fue cuando me asomé desde la puerta de la pieza y vi a los tipos armados”.

Luego, expresó la mujer, “me apuntaron con un revólver y me dijeron que me tirara al piso. Me pedían plata constantemente. Yo les dije que no tenía, pero les di 30.000 pesos. Como vi que seguían insistiéndome, les terminé dando 60.000 en total”, agregó la mujer.

Los malvivientes no solo mataron de dos disparos al dueño de casa sino que, además, hirieron a otras tres personas: a dos las golpearon en la cabeza y a la restante la balearon en su pierna derecha. Mientras tanto, la madre de la víctima les daba a los agresores todo lo que pedían “pero igual mataron a mi hijo”. La familia de Báez está representada por el abogado Marcelo Botindari, en la causa que investiga la Fiscalía 4 por “homicidio agravado”.