Robaron en una vivienda y se llevaron hasta la mascota

Sucedió en la localidad de Berisso. Delincuentes irrumpieron en el lugar y sustrajeron diversos elementos de valor, mientras la familia se hallaba descansando. Hasta el momento están prófugos. Profundo dolor por la pérdida de un cachorro de bulldog francés

Una familia de la vecina localidad de Berisso no encuentra consuelo luego de que un grupo no identificado de delincuentes ingresara a su vivienda en las últimas horas, mientras los moradores se hallaban descansando. Más allá de las pérdidas materiales sufridas, lo que más angustió a los damnificados fue el robo de un perro bulldog francés atigrado, propiedad de un amigo de la familia que en ese momento se hallaba en la casa.

El episodio se produjo durante la madrugada del lunes, en una finca ubicada en calle 40 bis entre 172 y 173. Aldana (24), una de las integrantes de la familia, le comentó a Trama Urbana: “Ese día mis padres, mi amigo Franco y yo nos fuimos a dormir cerca de la 1.30. Creemos que desde esa hora hasta cerca de las 4, momento en que mi viejo se levantó, pudieron haber entrado. Sobre todo porque tenemos una puerta-ventana que da al patio y que durante ese tiempo estuvo abierta”.

Ese pequeño descuido les costaría caro a todos los presentes en el lugar. “A la mañana siguiente mi papá se levantó y salió a la vereda para hablar con un vecino, como hace todos los días. Entonces vio maquillaje tirado en el medio de la calle y, más adelante, una garrafa. Inmediatamente entró a la casa, me fue a despertar y me preguntó si yo había dejado mi cartera en el living y le respondí que sí. Ahí fue cuando se dio cuenta de que nos habían robado, porque la cartera no estaba”, aseguró la joven.

“Cuando fuimos hasta el galpón, nos encontramos con que faltaban un montón de cosas. Una hidrolavadora, la bordeadora, y herramientas que eran de mi papá, y que mucho esfuerzo le costó comprarlas. Se llevaron todo lo que pudieron, hasta las garrafas. Una de ellas la pudimos recuperar ya que fue la que dejaron tirada en la calle. Mientras estaba en el fondo, Franco se me acercó desconsolado diciéndome que también se habían llevado a Daryl, su perrito”, agregó.

Amantes de las mascotas

Según Aldana, el cachorro de bulldog francés de 8 meses de edad había sido adquirido por su amigo luego de trabajar arduamente durante incansables horas, alentado por el amor que siente por los animales: “Somos una familia que ama a los perros, hace poco yo adopté uno. Somos gente laburadora, estamos desde la mañana hasta que nos acostamos. Yo soy cocinera, hago viandas, desayunos y los vendo. Franco es mozo y atiende un kiosco, trabaja 16 horas por día. Mi papá es jubilado, fue chofer de micros durante muchos años y ahora hace changas. Y mi mamá trabaja en comercio. Ver que de un día para otro te quiten todo te da mucha pena y bronca”.

La chica, a su vez, aseguró que los problemas en el barrio se iniciaron en diciembre, cuando un grupo de personas usurpó unos terrenos linderos, y se agravaron en los meses subsiguientes, con asaltos durante noche y día: “Rápidamente se lleno de gente. Primero instalaron carpas y después construyeron unas casillas precarias de chapa y madera. Todo esto a 50 metros de casa. Hace cuatro meses se incrementó el nivel de inseguridad en la cuadra, una pena”.

Por último, con relación a este tema, Aldana afirmó: “Un día estaba volviendo de dejar a una amiga en su casa y vi pasar corriendo a un chico con un reproductor de DVD y un inflador en la mano. Cuando se dio cuenta de que lo estaba observando, se puso en nervioso, tiró todo y se fue corriendo. Llamamos al 911, vino la Policía y se llevó los elementos. A lo que me refiero es que esto es algo común, pero tratamos de avisar a los vecinos y cuidarnos entre todos”.

Para colaborar con la familia y acercar información sobre el paradero de la mascota, comunicarse al 221-4942038.