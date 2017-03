Robaron y quedaron registrados por cámaras de seguridad

Un grupo de ladrones armados cometió un ilícito en un autoservicio de 6 y 59. Se dieron a la fuga con dinero en efectivo, un celular y una caja de cigarrillos. La escena quedó grabada y es material utilizado para su búsqueda

La zona de Plaza Rocha y sus alrededores es reconocida como una de las más peligrosas de la ciudad. Allí, los vecinos lamentan la escasa presencia policial que acentúa el miedo que sienten al transitar por el barrio, sobre todo cuando oscurece. Por estas razones no es llamativo que otro asalto haya acontecido ayer por la noche, en este caso, en el autoservicio “Libertad”, ubicado a pocos metros de la comisaría Novena.

Desde el parte oficial se informó que todo comenzó cerca de las 20.30, cuando dos hombres y una mujer ingresaron armados al mencionado negocio, ubicado en 6 y 59, y amenazaron a uno de los empleados, de nombre Lautaro.

El robo duró apenas unos minutos, tiempo suficiente para que los delincuentes extrajeran de la caja registradora una suma estimada de entre 500 y 700 pesos, un teléfono celular Samsung modelo Core 2, propiedad del trabajador, y también un paquete de cigarrillos. A pesar del mal momento vivido, la víctima resultó ilesa y, apenas los ladrones se dieron a la fuga, el afectado se comunicó con el servicio de emergencias 911.

Gracias a las cámaras de seguridad con las que cuenta el local, el accionar de los malhechores fue registrado en imágenes y en ellas se puede divisar con claridad el rostro de los tres atacantes. Las mismas fueron otorgadas a las autoridades policiales, quienes emprendieron la investigación correspondiente para dar con los asaltantes. Al cierre de esta edición todavía no se sabía nada de ellos.

Otro ataque

Por otra parte, a pocos metros de allí, una pareja fue asaltada a mano armada. En esta ocasión, los ladrones fueron dos motochorros que sorprendieron a las víctimas cerca de las 19, en 4 y 60. Los apuntaron con una pistola y los obligaron a entregar sus pertenencias, que eran tres celulares, dos billeteras con unos 1.000 pesos, y diferentes tarjetas: de crédito, débito e incluso la SUBE. Consumado el robo, y tras apoderarse de la mochila de la chica, de 29 años, se dieron a la fuga por la calle 60, en sentido ascendente y, hasta el momento, no se sabe nada de ellos. “Todavía no hicimos la denuncia, pero voy a tener que realizarla, porque uno de los teléfonos que me sacaron es del trabajo, y me lo exigen”, le contó a este diario el muchacho damnificado, de 33 años.