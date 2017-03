Robo callejero: apuntan y le gatillan a un hombre

Un vecino de Tolosa vivió una verdadera pesadilla en las últimas horas, cuando fue asaltado en la vía pública y gatillado por los delincuentes, salvando su vida de milagro ya que el proyectil no salió.

El hombre caminaba por 526 y 116, cerca de las 21, cuando fue sorprendido por dos motochorros armados. “Se quisieron meter en mi casa, pero no pudieron porque actué rápido y me defendí”, relató la víctima, y agregó que uno de los cacos, ofuscado por su accionar, le apuntó y “apretó el gatillo”. Las razones por las que no salió la bala nadie las puede explicar. Aunque no llegaron a cometer la entradera, los maleantes huyeron con un celular y se perdieron de vista. “Llamamos de inmediato al 911, pero no llegó nadie”, se lamentó la víctima, quien terminó asegurando: “Pasé un gran susto”.

En tanto, el martes a las 9 un grupo de malvivientes, a bordo de un auto grisáceo, asaltó en la calle a una mujer. La tiraron al suelo y se llevaron su cartera, en 118 entre 527 y 528.