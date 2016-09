Robó panadería de Plaza Rocha y escapó con la recaudación







Un joven ingresó, preguntó por el dueño y se acercó a la caja para hacerse del botín. Gran preocupación y desconcierto de los empleados por la situación en la región

Otra vez la inseguridad golpeó a los comercios de la ciudad, en este caso, a una panadería ubicada en las cercanías de Plaza Rocha, que sufrió un robo en las últimas horas. Allí, un joven asaltante se alzó con todo el dinero que se encontraba en la caja registradora y se dio a la fuga.

Según le comentó a Trama Urbana el propietario del local, ubicado en calle 6 y diagonal 78, todo comenzó mientras él se hallaba en la parte trasera del negocio: “Fue el domingo a la noche, cuando estaba en el local con la chica de la caja y uno de los muchachos de limpieza, que se encontraba adelante limpiando unas mesas. Él me dijo que entró un pibe preguntando por el patrón y que inmediatamente después se fue hacia la caja registradora y se llevó todo lo que había adentro”.

Por lo que pudieron precisar los empleados del negocio, el accionar del delincuente fue rápido y aparentemente sin la utilización de armas de fuego: “El muchacho amagó con sacar algo del bolsillo pero no lo hizo, por lo que no sabemos si estaba armado o no. Manoteó la plata que había en la caja, que era todo cambio, y salió corriendo por diagonal 78 en dirección a Plaza Rocha”, explicaron.

Lo próximo que recordó el dueño fue que el auxiliar de limpieza que estaba en la parte de adelante del negocio comenzó a gritar que alguien había entrado a robar y señaló: “Cuando salí, ya se había escapado”.

En relación al trabajo que la Policía realizó en el lugar, afirmó: “A la media hora aparecieron los chicos estos, vestidos de celeste (en referencia a la Policía Local), pero me parece que no entienden nada, porque una de las chicas que me tomó los datos no sacó las manos de los bolsillos y cuando se iba preguntó si necesitábamos una ambulancia.”

La situación en el barrio

En relación a la inseguridad en la zona, dijo: “Si no cambian las leyes esto va a seguir igual, estamos a la buena de Dios. No hay nadie en la calle, la gente no sale más, acá después de las 11 de la noche no se ve nada, ya no quieren salir”.

Por último, manifestó: “En mi barrio, donde nunca pasaba nada, hace poco mataron a un muchacho, era gente buenísima, impecable. Pero repito, no creo que vaya a haber ningún cambio si no se modifican las leyes”.