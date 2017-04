Sábado trágico y accidentado en la región









Un joven de 21 años perdió la vida luego de caer de una moto en la que viajaba como acompañante. Además, hubo otros tres siniestros con heridos, entre ellos, una embarazada

Un joven de 21 años falleció ayer por la mañana luego de caerse de la moto Honda Wave en la que se trasladaba como acompañante. El trágico accidente tuvo lugar en Camino Centenario entre las calles 421 y 422.

Si bien las causas por las que se cayó aún son materia de investigación, se supo que el conductor del vehículo, presuntamente amigo del fallecido, se desplazaba por la avenida cuando el joven que viajaba detrás de él, identificado como Alejandro Salinas, cayó violentamente sobre la cinta asfáltica y se golpeó la cabeza, hecho por el cual murió en el acto.

Por lo ocurrido, el conductor de la moto, también de 21 años, quedó demorado bajo la carátula de “homicidio culposo”. Según afirmaron los testigos que presenciaron la escena, se dio la fortuita situación para el conductor de que detrás del rodado no venía ningún otro vehículo. Sin embargo, esto no evitó que el accidente terminara con el peor final. En la caída, Salinas sufrió severas heridas y contusiones. Los fuertes golpes que recibió al caer y al rodar por el asfalto provocaron la muerte del joven que, según testigos, no llevaba casco.

El hecho se produjo cerca de las 6.30 de la mañana y, si bien en un primer momento circuló la versión de que la muerte se había producido por un choque, luego se confirmó que el Fiat que se pudo ver en algunas fotos no había participado del siniestro, pero sí presentaba una abolladura en el frente producto de un choque contra un patrullero, que se produjo cuando personal policial estaba arribando al lugar a cercar la escena.

En el caso trabajaron personal de la Morgue, Policía Científica y tomó intervención la UFI nº 12.

Vuelco en Camino Centenario

En el otro accidente de tránsito que ocurrió ayer en nuestra ciudad, un automóvil marca Citröen terminó volcado al costado del Camino Centenario luego de impactar contra una camioneta Chevrolet Meriva, justamente en Centenario y 498.

Los dos autos terminaron notoriamente deteriorados y la peor parte se la llevó el Citröen que terminó dado vuelta al costado del camino, incluso pasando una especie de zanja que allí hay.

Lo positivo de este siniestro fue que no hubo que lamentar heridos y ninguno de los ocupantes de los vehículos debió ser trasladado al Hospital, solo padecieron pérdidas materiales.

Sin duda fue un fin de semana cargado de accidentes de tránsito, algo que sorprendió a los especialistas, que esperaban menos fluidez de automóviles debido al fin de semana largo.

Hirió a una embarazada y se fugó

En otro de los accidentes que ocurrieron ayer en nuestra ciudad, una embarazada que viajaba como acompañante debió ser traslada al Hospital San Martín debido a los golpes que sufrió.

El hecho se desarrolló por la mañana en diagonal 74 y 57. Una camioneta Renault Duster circulaba por la diagonal cuando fue impactada por un Renault Clio. Producto del choque, la camioneta volcó y quedó dada vuelta sobre la diagonal lo que provocó serias demoras en el tránsito, ya que por la cercanía con Plaza Moreno es una zona en la que circulan muchos vehículos.

La peor parte fue que, lejos de asistir a los ocupantes del auto que había chocado, el conductor del Clio se dio a la fuga y ahora es intensamente buscado por la Policía debido que la causa fue caratulada como “lesiones culposas”.

Iba en moto, lo chocó un auto y terminó en el hospital

El conductor de una moto marca Yamaha Fazer fue derivado al Hospital San Martín por personal del SAME luego de ser impactado por un auto Volkswagen Suran. Incluso, producto del impacto, fue arrastrado varios metros por el vehículo de mayor porte.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 10 de la mañana en 61 y 31. Las causas del siniestro aún son materia de investigación.

Por otra parte, un amigo del conductor de la moto confió en diálogo con este medio: “Salimos como todos los sábados a dar una vuelta en moto. Parece que el muchacho del auto encerró a mi amigo y lo arrastró varios metros. Dentro de todo fue una desgracia con suerte, porque fue arrastrado unos seis metros”.

Por último comentó: “Para nosotros que andamos en moto se está haciendo difícil circular: primero porque siempre que hay un accidente somos los más afectados y, después, porque tenemos que ir viendo qué hacen los demás conductores, tratando de adivinar sus maniobras”.