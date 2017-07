Sangriento asalto a un contador en Las Quintas

Dos delincuentes lo atacaron brutalmente dentro de su comercio, ubicado en 147 entre 34 y 35. La víctima se presentó en la redacción de este medio

El dueño de un comercio ubicado en 147 entre 34 y 35, en el barrio Las Quintas, sufrió un violento robo pasadas las 21 de ayer. Carlos Tomassi, la víctima del ilícito, resultó con un traumatismo en su cabeza, producto de varios culatazos propinados por uno de los dos delincuentes, quienes huyeron con el dinero y, por el momento, continúan prófugos.

La víctima se hizo presente en la redacción de diario Hoy para contar lo ocurrido e, indignado, dijo: “Terminaba de atender a un cliente y en ese momento vi que entraron dos sujetos. Como me di cuenta que me iban a robar, me les fui encima. No quería que pasaran para atrás del local, porque están los chicos. Eran dos, de unos 20 años”.

“Uno sacó un revólver y me dijo que me quedara quieto o me mataba. Como yo les seguía pegando, al que me le tiré encima me empezó a dar culatazos en la cabeza, mientras el otro se me puso atrás para sacarme la plata del bolsillo”, continuó Tomassi. Siguiendo con su relato, agregó: “En el forcejeo se les cayó la plata y yo logré sacarlos. Cerré la puerta, pero la rompieron a patadas, entraron, agarraron el dinero y se escaparon”.

La víctima aclaró que su comercio ya sufrió más de 30 robos y que han pedido que se instale un destacamento en la zona. “Además de tener el negocio, soy contador. Me levanto todos los días a las 6 y me acuesto a la 1. Trabajo todo el día para que vengan unos hijos de p… y me saquen todo. Es indignante, porque los propios delincuentes te dicen que nosotros llevamos su plata, creen que es suya”, sentenció el damnificado.

Los antecedentes

Tomassi contó que otros comerciantes vecinos también han sido víctimas de asaltos. “Hace un año atrás nos movilizamos para que instalen un destacamento. Vino en su momento Piqué (quien era secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata) y nos aseguró que iban a poner caminantes en el lugar. Hay serios problemas en los barrios Toba, La Usina, y Malvinas”, manifestó molesto. “En 2006, en otro local que tuve, me pegaron un tiro y estuve 25 días internado. Después de eso, no volví a vivir tranquilo”, concluyo la víctima.