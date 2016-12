Santa Fe: mató a cuatro personas e hiró a otra dos

Un hombre fue detenido tras asesinar a puñaladas a cuatro integrantes de la familia de su ex pareja, con quien tiene tres hijos pequeños, y de herirla a ella y a otra persona más en dos viviendas de Santa Fe, informaron fuentes policiales y judiciales.

El agresor primero mató en la localidad de Sauce Viejo a su ex suegra y a la actual pareja de ésta, y después entró a un edificio de la zona sur de Santa Fe y mató a su ex suegro y a una ex cuñada de 15 años e hirió a su ex esposa y a otra mujer.

El detenid, de 25 años, comenzó con la locura cuando fue a ver a su ex pareja, de 20, de quien está separado hace un año y con quien tiene tres hijos, dos mellizas y un bebe, a la vivienda de ella. Allí discutieron por la mantención económica de los menores y las visitas del joven a sus hijos.

Dusso, por temor a una represalia de su ex pareja, ya que ayer lo había denunciado en la Comisaría de la Mujer por una agresión física, se fue al departamento de su padre, ubicado en el octavo piso del edificio de 25 de Mayo al 1600, en el centro de la capital de la provincia.

El hombre fue hasta el domicilio, del cual contaba con una tarjeta de acceso al desde la época en que estaba con la chica, subió hasta el octavo piso, golpeó la puerta y cuando salió el padre de la joven, de 45 años, lo agredió verbalmente y luego lo atacó con un cuchillo tipo "Rambo", hiriéndolo de gravedad.

El agresor ingresó al domicilio y degolló a una de las hermanas de su ex esposa, Camila (15), y hirió a la actual pareja de Dusso, una mujer de 31 años, y a Romina, quienes se habían despertado sobresaltadas por los gritos. El asesino arrojó entonces el arma blanca en el pasillo y escapó, pero fue detenido a pocos metros del edificio por personal policial que había llegado alertado por los vecinos.

Los heridos fueron trasladados de inmediato en gravísimo estado al Hospital Cullen, donde minutos después fallecieron la mujer y su hija de 15 años, en tanto quedaron internadas Romina y la nueva pareja del hombre. Al llegar al lugar los policías encontraron asesinados a cuchilladas a la madre de la chica, de 44 años, y a la actual pareja de esta mujer, de entre 38 y 40 años.

