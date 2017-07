“Se fueron porque escucharon las sirenas, si no me habrían matado”











Así lo afirmó María Estévez, la mujer que fue golpeada por dos delincuentes que ingresaron a su vivienda de Tolosa

Dos delincuentes atacaron a una mujer en un intento de entradera, perpetrado durante la madrugada del martes en 529 entre 115 bis y 116, Tolosa. Si bien no lograron llevarse dinero ni objetos de valor, la víctima debió ser hospitalizada debido a los golpes recibidos. Por su parte, los asaltantes continúan prófugos.

En diálogo con Trama Urbana, María Estévez, propietaria de la casa atacada, contó en detalle cómo se dieron los hechos: “Eran alrededor de las 8. Entraron dos personas cuando me estaba duchando. Abrí la puerta del baño creyendo que era mi mamá la que quería entrar. Dije que me esperara, que ya le abría”.

Sin embargo, y para sorpresa de la víctima, al asomarse logró ver a dos sujetos entrando en su propiedad a través de un acceso lateral. “Cuando abrieron la puerta se me tiró un tipo encima y me empujó a la bañadera; arranqué la cortina y me pegué la cabeza contra el bidet”, relató la damnificada y agregó: “No me podía sacar al hombre de encima, me agarraba de la boca para que no gritara, porque yo entré en una crisis de nervios ya que estaba toda golpeada”.

Al parecer, los agresores no llevaban armas de fuego y tampoco tenían su cara al descubierto, por lo que se cree que no esperaban encontrar a los dueños de casa en ese momento. “Mientras yo forcejeaba para sacarme a este hombre de encima el otro se quedó parado, mirando. Después reaccionó y quiso entrar en el dormitorio de mi hijo, pero él había cerrado la puerta. Agarró el teléfono y llamó a la Policía. Los ladrones escucharon que estaba llamando y yo gritaba tanto que el que me tenía agarrada me soltó”, contó Estévez.

Según lo relatado por la víctima, los delincuentes huyeron al escuchar a la Policía aproximarse. “Se fueron cuando escucharon las sirenas de los patrulleros, porque si no me habrían matado”, aseguró Estévez y agregó: “Salieron por la puerta de adelante. El que me pegó se fue enseguida y se llevó la llave que estaba puesta en la cerradura, pero su cómplice se quedó por un momento perplejo por el desastre que había hecho su compañero y después también se fue. A los pocos minutos vino la Policía y me llevaron hasta el hospital”.

Cabe destacar que los malvivientes no se llevaron dinero de la propiedad ni ningún objeto de valor. “Mi cartera estaba a la vista y mi hijo había dejado su bolso y su billetera arriba de la mesa porque recién llegaba de un viaje. Pudieron haberse llevado lo que querían pero no se llevaron nada, solo me pegaron y me dejaron la cara como un monstruo. Tengo el cuerpo a la miseria porque me golpeé contra el borde del bidet. Me defendí cómo pude, hice lo que pude en un momento en que uno no sabe cómo actuar”, comentó afligida la víctima.

Por las lesiones, la damnificada fue trasladada al Hospital Español, donde se le realizaron las respectivas curaciones. Si bien ya fue dada de alta, asegura que aún padece una crisis nerviosa debido al feroz ataque sufrido dentro de su propio hogar: “No sé cómo hicieron para entrar, pero ahora voy a tener que cambiar todas las cerraduras y poner más rejas de las que ya tengo, porque se llevaron las llaves de mi casa”.

En cuanto a los delincuentes, la Policía todavía no ha podido dar con ellos, por lo que continúan prófugos. Sin embargo, los efectivos realizarán las correspondientes pericias y se revisarán las cámaras de vigilancia de la zona, en busca de pistas que puedan dar con el paradero o la identidad de los malhechores.