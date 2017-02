Se realizaron múltiples allanamientos para dar con el femicida de Ensenada





El presunto autor del doble femicidio de la vivienda en Punta Lara sigue siendo intensamente buscado por la Policía. Se lo acusa de haber asesinado y enterrado en una vivienda de esa localidad a Maruja Chacón (50) y de su hija Shirley Barrientos (15), ambas de nacionalidad peruana.

Al respecto de la búsqueda, el fiscal Marcelo Romero, explicó a diario Hoy que se dispusieron “diversos allanamientos, tanto en La Plata como en Berisso y Ensenada, con el objetivo de ubicar al prófugo”. “Hay que tener en cuenta que el juez de Garantías de la causa dispuso la prisión preventiva”, agregó.

“Se supone que la persona no ha salido del país y que no estaría lejos de la ciudad, así que somos optimistas en cuanto a su captura”, dijo el fiscal, quien sumó que “por lo menos por los pasos fronterizos oficiales no ha salido, por lo que estamos tratando de establecer cuál sería su lugar de escondite”.

DOBLE FEMICIDIO |#LaPlataSe busca al hombre acusado de haber asesinado y enterrado en una vivienda de Punta Larahttps://t.co/zYgCF0IxYW — Diario HOY (@diariohoynet) 8 de febrero de 2017