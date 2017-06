Stolbizer, tras el violento robo

"Secuestraron a mi hijo y lo encañonaron en la cabeza"

La diputada Margarita Stolbizer se refirió a la noche de terror, después de que dos ladrones armados entraran por la madrugada en su casa de Castelar, en donde primero se llevaron cautivo a su hijo y luego ingresaron en la vivienda. La entradera se produjo por la madrugada, cuando uno de los hijos de la diputada llegaba de estudiar y, al ingresar a su casa fue sorprendido por dos delincuentes con armas. En ese momento en la vivienda estaban la legisladora y otro de sus hijos, que fueron reducidos por los ladrones.

"Fue al voleo absolutamente", aseguró la legisladora, quien agregó que "me levanté y ví a mi hijo encañonado".

"Fue una noche muy difícil: secuestraron a mi hijo y lo encañonaron en la cabeza", dijo la diputada, que contó que le cruzaron un auto a su hijo en la puerta de su casa se lo llevaron. "Llamaron para pedir rescate pero estábamos durmiendo y, como no respondimos, vinieron a casa", explicó. Los ladrones entraron en su habitación y se llevaron relojes, joyas y plata. "Fue un robo al voleo, todos estamos expuestos pero no tengo custodia", indicó.

"Es parte de la inseguridad que estamos viviendo en estos momentos: lo que me pasó a mí es lo que les pasa a muchos otros vecinos que no tienen la posibilidad de contarlo como tengo yo", sentenció y subrayó que "son cosas que no se resuelven de un día para el otro" y "tampoco se resuelven con más policías en la calle".



La diputada contó que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le trasmitió un mensaje por medio del ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo; y el jefe de Policía, Fabián Perroni, quienes se comunicaron con ella para trasmitirle que "todos están a disposición, acompañan".