Secuestro virtual en City Bell: pareja entregó $30 mil de rescate

Delincuentes fingieron tener a su hijo y acordaron el pago del dinero

Una pareja de City Bell fue víctima de un secuestro virtual anoche, cuando delincuentes llamaron a su vivienda en la zona de 30 y 444 para decir que tenían cautivo a su hijo.

"Escucho la voz de mi hijo, contándome que habían entrado a robarle, que lo golpearon y estaban amenazándolo con un arma", relató una de las víctimas.

"Me pide que me fije cuánto dinero tenían, me puse muy mal", agregó. Finalmente, la pareja negoció por una suma de $30 mil pesos y objetos de valor mientras se comunicaban con el 911.

Tras entregar el dinero en el lugar indicado, las fuerzas de seguridad llegaron al domicilio y constataron que se trataba de un engaño.

