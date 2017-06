Secuestro y violación en San Carlos: declararon los involucrados

Dos de los acusados de haber violado a una adolescente de 16 años en un hotel alojamiento del barrio de San Carlos declararon ayer que desconocían que la joven fuera menor de edad. Otro dijo que hubo consentimiento y un cuarto argumentó que no tuvo participación en el hecho porque “fue a dormir” al lugar, mientras que un quinto responsable se negó a emitir palabra alguna.

El fiscal de la causa, Marcelo Romero, expresó que “los argumentos de los imputados son de manual: dijeron que hubo consentimiento y que no sabían que era menor, pero acá no hay consentimiento válido porque es una menor. No hay excusas para la presencia de la nena desnuda en ese lugar. Estaba alcoholizada y presuntamente drogada”.

El hecho fue descubierto el sábado a la noche, cuando el conserje del lugar situado en 32 y 146 fue alertado por una pareja sobre los gritos de ayuda y de dolor de una mujer que se oían desde otra habitación. El hombre dio aviso a la Policía, que detuvo a los cinco involucrados (tres hombres de 22, 30 y 42 años, y dos mujeres de 19 y 27) y dispuso el traslado de la víctima al Policlínico San Martín.

Los investigadores determinaron que la joven estaba en un pool de 7 entre 34 y 35, cuando dos parejas se le acercaron y, al parecer, le dieron alcohol con pastillas, dejándola seminconsciente.