Siete años de prisión por abuso sexual a su exmujer

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de La Plata condenó a siete años de prisión a Gastón Fernández, por adormecer, atar y abusar sexualmente de su ex esposa durante la madrugada del 6 de mayo de 2012 en una vivienda de la localidad bonaerense de Presidente Perón.

Según el relato de la víctima, durante el tiempo en que estuvo casada con el imputado hubo violencia. “En una oportunidad me arrancó el celular, después me golpeó el labio. Me llamaba constantemente con insultos de todo tipo y amenazas; todo porque no se quería separar”, comentó la mujer.

A pesar de que el sujeto ingresó encapuchado a la vivienda donde ella vivía con sus padres, ella logró reconocerlo. Éste colocó una toalla con un fuerte olor sobre el rostro de su ex pareja que la desmayó, luego la golpeó, la ató con precintos y abusó de ella, y cuando despertó ya se había ido. La víctima relató su hermano llegó en su auxilio por la mañana, fue al hospital y a realizar la denuncia.