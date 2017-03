Sin motivo aparente, un hombre terminó apuñalado

La violencia humana está en constante crecimiento. Una prueba más de esto es lo que sufrió ayer un hombre de 43 años, quien fue apuñalado y golpeado por un desconocido en 120 y 528.

La víctima no sale del asombro y no le encuentra explicación al caso, puesto que no fue víctima de un robo ni tampoco tiene problemas de ninguna índole con nadie como para que le infligieran las lesiones.

El hombre fue trasladado al Hospital Gutiérrez con una herida de arma blanca en la pierna izquierda y un leve golpe en su cabeza.

Trabaja en el caso personal de la comisaría Sexta de Tolosa. Al cierre de esta edición nada se sabía del atacante más que los datos que pudo aportar el damnificado.