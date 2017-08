Sin piedad: le gatillaron cuatro veces a una médica que fue atender una emergencia a la villa 31

Una médica del Hospital Rivadavia fue atacada por un grupo de delincuentes que le gatilló cuatro veces, cuando fue a atender una emergencia a la villa 31 del barrio porteño de Retiro.

Según relató la médica Andrea Gómez, el episodio ocurrió ayer mientras se encontraba acompañada por un efectivo de la Policía de la Ciudad, que logró sacarle el arma al hombre que gatilló, pero no pudo detener a ninguno de los atacantes.

Gómez contó que se acercó al barrio en una ambulancia del SAME, caminó 300 metros por los pasillos del barrio por los cuales sólo se puede acceder a pie, y cuando llegó al domicilio le informaron que ya no requerían del servicio médico.



Al salir del lugar, la médica caminó 30 metros junto al efectivo con dirección a la ambulancia, cuando fue abordada por un grupo de seis hombres jóvenes, uno de los cuales sacó un arma y les gatilló cuatro veces sin que salieran las balas. "Eran varones jóvenes y uno de ellos sacó un arma y gatilló cuatro veces contra el personal policial y contra mí, sin mediar palabra", sentenció la mujer en diálogo con el canal A24, donde sostuvo que "no sabría decir los motivos por lo que gatillaron, ni siquiera fue motivo de robo, de discusión, de nada".

Gómez detalló que en el momento del ataque, el efectivo policial "inmovilizó el arma, se la logró quitar a esta persona, me cubrió y logró sacarme rápidamente del lugar".

Además, puntualizó que dos de los hombres que estaban en el grupo intentaron trenzarse a golpes con el efectivo, que "lo primero que hizo fue protegerme y sacarme sana y salva del lugar".

La médica también advirtió por "ese momento de estrés" no puede "identificar personas" que la atacaron, no obstante la policía comenzó una investigación tras incautar el arma con la que se efectuó el ataque.