Ocurrió esta mañana

Son 12 los muertos por el trágico choque entre dos micros en Santa Fe











El Gobierno de Santa Fe confirmó hoy que los muertos por el choque entre dos colectivos cerca de Rosario son 12 y no 13 tal como se había informado anteriormente, y que la mayoría de ellos "aún no están identificados". “Se informa que las víctimas fatales son 12 hasta el momento y la mayoría de ellos no están identificados, por lo tanto no se puede dar mayor información respecto de sus identidades”, señala la comunicación oficial.

Además, más de 30 resultaron heridos. El trágico hecho tuvo lugar esta mañana, cuando colisionaron de frente dos ómnibus en la ruta nacional 33, a la altura de la ciudad santafesina de Pérez. Fuentes del cuartel de bomberos de Pérez informaron que el accidente ocurrió pasadas las 11 en el kilómetro 779, de esa ruta.

Las fuentes precisaron que colisionaron un micro de la empresa Monticas con otro de la compañía Metropolitana. En el lugar se encuentan trabajando efectivos de la policía local, bomberos de la ciudad y al menos 20 ambulancias.

El director del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Néstor Marchetti, confirmó que entre los heridos hay dos mujeres que presentan lesiones muy severas con traumatismos de cráneo y pronóstico muy reservado, con asistencia mecánica respiratoria y golpes en el tórax, abdomen y miembros inferiores.

Testigos que se encuentran en el lugar, aseguraron que "uno de los micros se quiso adelantar y chocó de frente al otro". Sin embargo, otra de las versiones hablaba del reventón de un neumático en uno de los colectivos.