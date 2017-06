Sufrió un nuevo robo y le recomendaron mudarse del barrio

Una familia de Villa Elvira fue víctima de otro asalto en su vivienda de 13 y 91. Les robaron electrodomésticos y hasta la ropa que tenían en los cajones

Una familia de Villa Elvira perdió toda su ropa y otros elementos de valor cuando un grupo de delincuentes ingresó a su casa y la desvalijó, según afirmó ayer ante este medio una de las víctimas, de nombre Jimena.

La mujer se comunicó con Trama Urbana y relató que el último miércoles los ladrones aprovecharon que en su vivienda de 13 y 91 no había nadie para ganar el interior de la misma. Los cacos forzaron una ventana justo en el momento en que ella había ido a buscar a su hija al jardín.

La mujer contó: “Estoy cansada de tener que vivir así, no es la primera vez que me roban, ni siquiera pude terminar de disfrutar que mi hija cumplió cinco años el martes, ya que al otro día me encontré con mi casa toda revuelta. Incluso tuve que conseguir ropa porque no me dejaron nada”.

Además, confesó que “la peor parte no fue la del robo, sino que cuando fui a la comisaría a radicar la denuncia, le conté todo mi malestar a un oficial, ya que no es la primera vez que nos roban, y su respuesta fue nada menos: Ponele un cartel de venta a la casa y mudate de barrio”.

Antecedente cercano

Esta misma familia había sufrido un robo el 25 de marzo último y Jimena recordó: “Se llevaron hasta las mesas, las sillas y una garrafa” Los delincuentes se dieron a la fuga con dinero, un televisor, ropa, una tablet y otros objetos de valor.

La mujer detalló que sus allegados le prestaron varias cosas para poder salir adelante y denunció que cuando habló con la Policía no obtuvo la respuesta deseada, algo curiosamente similar a lo que le ocurrió la última semana: “Me dijeron que vea el lado positivo, que ya me habían robado”.

La señora vive con su marido y con su pequeña hija y trabaja como empleada de limpieza. Con tono de resignación, concluyó diciendo: “Es la cuarta vez que nos roban desde 2011, año en que vinimos a vivir acá. Así no se puede seguir”.