Tiros, piedras y serios destrozos en la noche de El Mondongo







Sucedió alrededor de la 1. Autos y veredas de la zona resultaron con serios daños. Vecinos continúan la lucha contra el incremento de la delincuencia y la droga en el barrio

Una violenta batalla campal se produjo durante la madruga de ayer en inmediaciones del barrio El Mondongo, en la que participaron travestis y agentes de la Policía, informaron desde la fuerza.

Todo comenzó pasada la medianoche en la zona de 1 y 64, hacia donde fue encomendado un móvil del Comando de Patrulla alertado por el 911 por disturbios en la vía pública.

Una vecina que fue testigo de la situación comentó en exclusiva a Trama Urbana: “Anoche estaba volviendo a mi casa y me extrañó que en la zona de 1 y 67, donde siempre hay movimiento de travestis y venta de droga como todos ya sabemos, no había nadie porque estaban realizando un operativo. Había patrullas de la Policía, autos y motos. Llegué y a los 5 minutos me mandó un mensaje mi hermana diciéndome que se trasladó todo a 1 y 65”.

La joven continuó diciendo: “Pasaron 20 minutos y se empezaron a escuchar lo que parecían tiros y también corridas, todo por calle 66. Después, por los comentarios en el barrio, me enteré que era una batalla campal. Gente corriendo, policías, patrullas en contra mano, piedras”. Fuentes oficiales explicaron que la situación se habría originado entre un grupo de travestis de la zona que se encontraban golpeando a un muchacho y, al intentar disuadir a las partes, las agresoras se tornaron agresivas con el personal, increpándolo verbalmente.

“Jamás vi algo parecido en el barrio y hace 27 años que vivo acá. Aparentemente, no hubo vecinos heridos, pero sí autos rotos y veredas, porque se tiraron con baldosas. El panorama durante la mañana era desolador”, finalizó la frentista.