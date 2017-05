Tres heridos en violento choque







Tres personas resultaron heridas ayer por la mañana en un accidente de tránsito protagonizado por un automóvil y una moto. Ocurrió cerca de las 8.30 en la esquina de 17 y 50.

Testigos del hecho comentaron que un Fiat Uno, manejado por una mujer de 56 años, colisionó de lleno con una motocicleta Honda CB1, color azul, en la que viajaban dos sujetos.

La peor parte se la llevaron los hombres que viajaban en el rodado menor, ya que uno de ellos, quien hasta el momento no pudo ser identificado debido a que no llevaba documentación en su poder, cayó y quedó tendido sobre el asfalto, inconsciente. Un móvil del SAME lo asistió y trasladó hacia el Hospital Rossi, donde quedó internado.

Por otra parte, el auto terminó con graves destrozos luego de impactar contra un árbol y su conductora fue atendida en el sitio, sin lesiones de gravedad. Seguidamente, se resguardó el lugar a la espera de la Policía Científica para que realizara las pericias de rigor.