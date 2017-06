Esta mañana

Un auto perdió el control y chocó en Centenario y 501







El siniestro se produjo en las primeras horas de esta mañana. Según las versiones de la Policía, el conductor podría haberse quedado dormido. No hubo heridos de consideración

La mañana arrancó con un accidente en Camino Centenario entre 501 y 502, en Gonnet, cuando un automóvil perdió el control y terminó impactando contra el guardarrail, quedando con la trompa seriamente dañada. De los tres ocupantes que iban a bordo, solo una mujer tuvo que ser trasladada al hospital Rossi, pero afortunadamente, solo con heridas leves.

“Yo por lo menos no lo vi chocar contra nadie, no se escuchó un gran ruido, sinceramente no sé lo que pasó”, relató al móvil de la Red 92 un taxista que fue testigo de los instantes posteriores al accidente. “Acá es cosa de todos los días los accidentes” se quejó. “Como quedó la trompa del auto yo pensé que el flaco estaba mal”, relató.

