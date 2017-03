Un efectivo de la Metropolitana mató a un ladrón que quiso asaltarlo

El uniformado se encontraba junto con su esposa en un parador de Ensenada, cerca de Punta Lara, cuando fue sorprendido por un delincuente, a quien ultimó de un balazo

Los hechos de inseguridad no cesan en la región. Por el contrario, se trata de un flagelo en constante crecimiento que mantiene en vilo a todos los ciudadanos, ante el cual quienes deberían bregar por la paz social dicen no contar con los elementos suficientes para hacerlo. Actualmente, los vecinos ya no pueden salir de sus casas con la certeza de volver sanos y salvos. Ya no alcanza con las medidas de seguridad que se adopten, ni con evitar deambular por la noche.

En este marco, ayer por la mañana un agente de la Policía Metropolitana mató de un balazo a un motochorro que intentó asaltarlo en un parador de Ensenada ubicado en las calles Almirante Brown y 28. El caco fue identificado como Damián Ezequiel Corbalán, de 26 años.

Según los datos oficiales, el uniformado se encontraba en el interior de su automóvil Volkswagen Suran cuando fue sorprendido por el delincuente, quien intentó asaltarlo a punta de pistola. Ante esto, el uniformado efectuó un certero disparo que dio en el pecho del asaltante, quien cayó tendido a unos pocos metros de donde sucedió el hecho.

La paz que parecía buscar Marco Antonio junto con su esposa, disfrutando de una tranquila mañana cerca del río, se vio interrumpida por el asaltante que, a bordo de una moto y con un arma que parecía una 9 mm aunque se trataba de una de aire comprimido, lo amenazó para intentar sustraerle sus pertenencias. Sin embargo, sin mediar demasiadas palabras y aún desde adentro del vehículo, el uniformado le disparó en la zona pectoral media.

Tenía pedido de captura

Tras el hecho, Susana González, secretaria de Seguridad de Ensenada, comentó que el policía se resistió a un robo y fue por eso que ultimó al delincuente. Además, acotó: “Se trata de un mayor de edad que tenía antecedentes por robos calificados y tenía pedido de captura”.

En el caso trabajó personal de la UFI 2 a cargo de la fiscal Laky y el juzgado de Garantías número 1. También se solicitó al personal del Gabinete de Homicidios de la ciudad de La Plata.