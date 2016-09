Un nuevo caso de inseguridad pone en jaque a Tolosa

La creciente ola de robos golpea a los vecinos del barrio. Ayer, un empleado tuvo que esquivar balazos a los saltos

Los vecinos del Mercado Central de nuestra región se asustaron cuando una ráfaga de disparos alteró la tarde, pero la mayor sorpresa se la llevó el empleado de una marmolería. En el marco de un robo, un ladrón lo amenazó a punta de pistola y, luego de sustraer dinero en efectivo y un celular, apuntó hacia el piso y disparó a los pies del trabajador. Según el relato de la víctima, de nombre Facundo, debió saltar para esquivar los proyectiles.

El temor fue inmenso, pero el malviviente, que había llegado en moto al local ubicado en 520 y 115, no alcanzó a herirlo. Los testigos refirieron que el bandido dejó el rodado estacionado en la vereda y entró con el revólver en la mano. “Fue un verdadero milagro. Me disparó después del robo, no sé si para asustarme. Lo único que atiné a hacer fue saltar, casi por impulso”, dijo el damnificado ante Trama Urbana.

Fuentes policiales indicaron que el asaltante se dio a la fuga y que aún no fue ubicado. Los vecinos dijeron que los ilícitos en la zona son algo frecuente; a su vez, el empleado de la marmolería señaló que es la quinta vez que le roban en el año. Una cámara de seguridad captó el momento en que le dispararon en el interior del local y el mismo se puede ver en www.diariohoy.net.

Esto se dio, además, en un contexto plagado de robos. Vale recordar el caso del carnicero que fue baleado en 116 entre 524 y 525, como también el de otro empleado de comercio que fue herido en 11 y 521. A esto hay que sumar varios hechos delictivos, como los que se dieron en la estación de servicio de 120 y 526, y en 13 y 520.

Tolosa, hoy por hoy, es tierra de nadie. Se encuentra rodeada por villas de emergencia y la gente ya no sabe si al salir de su casa tendrá la posibilidad de volver.