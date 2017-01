Un vecino se portó como héroe: le sacó la pistola a un delincuente y devolvió el dinero

Ayer, pasado el mediodía, un muchacho de 22 años entró con intenciones de comprar unas frutas en una verdulería de 116 entre 521 y 522. Allí fue atendido por su dueña, Silva, una señora de 53 años. De un momento a otro, sin embargo, el joven cambió la intención de la visita y sacó un arma de fuego que tenía bajo la remera. Apenas sustrajo la recaudación, salió del local en una bicicleta, pero fue rápidamente identificado.

“Salí gritando del negocio diciendo que ese chico me había robado, lo iba señalando ante las personas que me encontraba en la calle. Cuando se estaba yendo hacia la esquina de 522 y 118, fue interceptado por un hombre que escuchó mis gritos. Tras forcejear en la calle, le quitó el arma y el dinero que me había sustraído. No sé cómo agradecerle”, le contó la mujer a los efectivos policiales que acudieron para asistirla.

El personal de la fuerza secuestró un revólver calibre .32 largo, marca MR, siete proyectiles y 120 pesos que se le cayeron al asaltante. Sin embargo, el individuo pudo escapar y perderse de vista.

Los testigos del hecho, además, reconocieron al autor, que, según ellos, vive en 522 entre 120 y 121. La causa quedó caratulada como “tentativa de robo”.