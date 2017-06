Una patota golpeó salvajemente a un hombre para robarle





El hecho ocurrió en 139 entre 35 y 36. La víctima y uno de sus hijos ya habían tenido problemas con uno de los ladrones. Preocupación de la familia por un posible nuevo ataque

Un hombre fue brutalmente atacado a golpes por una patota en la puerta de su casa del barrio San Carlos y tuvo que ser hospitalizado por las heridas recibidas. Además de pegarle, le robaron las pertenencias que llevaba consigo.

Según los investigadores, todo se inició la noche del pasado sábado, cerca de las 23.30, en 139 entre 35 y 36, cuando un grupo de malvivientes (al menos cuatro) apedreó la vivienda. “Estábamos adentro y comenzamos a escuchar unos piedrazos que golpeaban por toda la casa. Entonces mi hijo decidió asomarse para ver quiénes eran los que estaban haciendo estos desmanes”, contó José Álvarez (45), el damnificado.

En ese momento, comenzaron a pegarle al joven y, al ver la escena, el padre decidió salir a ayudar a su hijo. Sin embargo, uno de los malvivientes le dio un golpe con un fierro, razón por la cual quedó tendido en el suelo. Fue entonces cuando comenzaron a darle una golpiza en forma grupal por todas partes del cuerpo, sobre todo en el rostro.

El origen de la discordia

Según contó el propio José a este medio, días antes uno de los integrantes de la patota, conocido como “Ganga”, quien vive a pocos metros, había chocado contra el carro que uno de los hijos del damnificado utiliza para recoger cartones y otros elementos que luego comercializan. Si bien pareció que el problema había finalizado ahí, “Ganga” fue junto con un grupo a apedrear la casa y golpearlo, tanto a él como al hijo que salió a ver qué era lo que estaba sucediendo.

Padre de seis hijos

Durante la charla, José lamentó no poder trabajar desde el día en que fue agredido, por lo que está recibiendo ayuda de personas allegadas a la familia. El hombre se gana la vida realizando changas en casas de los vecinos y también juntado elementos en las calles: “Mi mujer me abandonó a mí y a mis seis hijos hace alrededor de 14 años y desde entonces yo me hago cargo de ellos”.

Además, aprovechó el espacio brindado por este medio para hacer un pedido de ayuda: “Yo quiero que la persona que me hizo esto vaya presa, al menos unos días para que aprenda y se calme un poco, aunque ya estuvo preso en varias oportunidades por robo”.

Por otra parte, Álvarez explicó: “Ahora esta persona está amenazando a los amigos de mis hijos por Facebook. Necesitamos poder vivir tranquilos, con la seguridad de que esta persona no nos va a volver a atacar.

La denuncia fue radicada en la subcomisaría La Unión y por los golpes la causa fue caratulada como “tentativa de homicidio en ocasión de robo”.