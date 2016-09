Vecinos de San Carlos, en vilo por la inseguridad

El incremento de hechos delictivos en la zona genera un creciente malestar entre los frentistas del barrio. El episodio más reciente ocurrió ayer en 33 entre 138 y 138 bis

Un intento de entradera en una casa del barrio San Carlos, durante la mañana de ayer, mantiene en estado de alerta a los vecinos del lugar, preocupados además por los reiterados episodios de inseguridad que se vienen sucediendo desde hace algunas semanas.

En este caso, el hecho se produjo en una vivienda ubicada en 33 entre 138 y 138 bis, alrededor de las 5, momento en el que el inmueble se encontraba deshabitado. Un joven encapuchado fue visto merodeando la propiedad, tratando de entrar y, finalmente, saltando el portón principal, siendo registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Al no poder ingresar a la casa para sustraer elementos de valor, escapó rápidamente antes de ser identificado.

Según indicaron algunos frentistas, la modalidad de entraderas y robos en la vía pública se ha vuelto moneda corriente, sin recibir ningún tipo de soluciones por parte de las autoridades: “Pasan en moto y le arrebatan las cosas a la gente que por ahí viene de hacer los mandados, o a las mujeres que andan con carteras. Y no te estoy hablando de cuando es de noche, por ahí son las dos o tres de la tarde. Ya no miden el tema de horarios ni nada, o si vas con un bebé o un nene”, comentó Geraldine, una de las habitantes más recientes que tiene el barrio.

“La zona está muy peligrosa. Últimamente están robando mucho y ya van varios casos a punta de pistola. No se puede ni andar”, agregó otro vecino, que pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense, visiblemente preocupado por los reiterados casos de inseguridad y la falta de patrullajes en el barrio.

La situación de la Policía Local

Una de las falencias en el sistema de seguridad de la región, según los vecinos, es el accionar de la Policía Local bajo el ala de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, a cargo del comisario inspector retirado de la Bonaerense, Daniel Omar Piqué.

Un hombre que asegura vivir en San Carlos desde que nació, comentó: “La situación en el barrio es cada vez peor, realmente cuando cae el sol esto es tierra de nadie. A los caminantes de la Policía Local los ves únicamente por la avenida 32, pero después dentro de lo que es el barrio no hay presencia policial. Es más, los que están en la avenida ni siquiera caminan, los ves metidos adentro de los comercios, parados hablando entre ellos o paveando con el celular”.

Para finalizar, afirmó: “Nosotros ya sabemos desde dónde vienen a robar, sabemos cuáles son las zonas más peligrosas, ¿cómo puede ser que ellos no lo sepan y no seamos resguardados ante esta situación? En esta cuadra todos los días pasa algo, la Policía acá no existe. Suceden cosas de día y de noche, pero yo creo que si no cambian las leyes, lamentablemente va a seguir todo igual”.