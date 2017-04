Vecinos de varios barrios, reunidos por la inseguridad

Se juntaron en una casa de Villa Elvira y propusieron ideas para combatir el incremento de la delincuencia

La inseguridad, sin duda, es uno de los mayores flagelos de la sociedad actual y nuestra ciudad no se queda atrás. En los últimos meses se llevaron a cabo varias reuniones vecinales para combatirla. En la última, desarrollada ayer, se dio la particularidad de que fueron frentistas de diferentes barrios los que se reunieron en un mismo lugar.

El sitio escogido fue una casa de Villa Elvira, emplazada en 8 entre 82 y 83, en donde los presentes se propusieron “planificar una acción conjunta”. Fue la segunda reunión de este estilo, en la que los asistentes pudieron sugerir ideas concretas para combatir el creciente número de ilícitos.

“Queremos mejoras para el barrio; hay tanta inseguridad que no podemos hacer un mandando ni sacar la basura después de las 18. Hay que encerrarse. En otros años no pasaba esto. Antes, salíamos a tomar mate a la vereda, pero ahora todo empeoró por la droga. Los ladrones desayunan cerveza”, comentó Blanca, una residente del barrio, y agregó: “Decidimos juntarnos para ponernos de acuerdo, colocar alarmas, y así cuidarnos entre nosotros. Otra cosa no se puede hacer”.

También estuvo presente Emmanuel Polo, cuya aplicación Alerta La Plata ya tiene más de 200 suscripciones, y la propuso para defender también a los vecinos de Villa Elvira. “Vimos la necesidad ante tanta inseguridad”, le contó a Trama Urbana.

También en San Carlos

En tanto, quienes también se juntaron fueron los lugareños de San Carlos. Lo hicieron ayer alrededor de las 17 en la esquina de 33 y 145, luego de haberse autoconvocado durante toda la semana.