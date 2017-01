Vecinos salvaron a una niña de ser violada

Un hombre intentó someter a la hija de su pareja, de ocho años. Alcanzó a manosearla, pero la menor gritó y alertó a los lugareños, que golpearon brutalmente al abusador

Aberrante e indignante, pero real: un hombre que había estado preso por abuso sexual intentó repetir el mismo delito en las últimas horas, esta vez en perjuicio de su hijastra, menor de edad, en el interior de una casa de Berisso, informaron ayer fuentes policiales, quienes agregaron, a su vez, que aprehendieron al individuo.

El gravísimo suceso se desarrolló cerca de las 18 del sábado en las calles 34 y 166 de la vecina localidad, donde un frentista escuchó que dentro de un inmueble había alguien gritando y pidiendo auxilio, por lo que se comunicó de inmediato con el 911. Poco después, un móvil del Comando de Patrullas de Berisso, coordinado por el comisario Javier Scheidegger, arribó al sitio especificado y se topó con un panorama delicado.

No solo corroboraron la denuncia, sino que también observaron que los lugareños habían comenzado a golpear al sospechoso, de 35 años, que todavía se encontraba con los pantalones bajos. “Todo surgió por un llamado anónimo y, cuando fuimos al domicilio, vimos a una nena de ocho años que estaba llorando y a un grupo de personas que intentaba ingresar a la finca de donde la menor había salido”, le contó a Trama Urbana un pesquisa. Añadió que la criatura “manifestó que adentro estaba su padrastro, la actual pareja de su madre, y aseguró que se había aprovechado de ella”. Por supuesto, los frentistas ya conocían ese detalle y, antes de que arribara el primer coche de la fuerza, habían decidido actuar por mano propia.

Estudios a la nena

“En pocas palabras: sacaron al hombre a la fuerza y lo sometieron a una golpiza”, amplió el vocero consultado por este medio. En tanto, un vecino refirió: “Ya estamos cansados de esta lacra, porque no es la primera vez que hace lo mismo. No lo queremos más por acá. Si la Justicia no hace lo suyo dejándolo encerrado, al menos pretendemos que se vaya del barrio. Acá no queremos que vuelva”.

Lastimado, pero sin que su vida corriera peligro, el individuo fue trasladado a la comisaría Segunda de Los Talas. Allí quedó alojado antes de ser indagado por Marcelo Martini, de la Fiscalía Penal en turno número 3, que lo indagará por el delito de “abuso sexual”. Por esa misma causa había estado encerrado tras las rejas, quedando en libertad años después. “Es un reincidente”, concluyó el investigador.

En cuanto a la víctima, fue trasladada al Gabinete de Abusos Sexuales de la DDI, donde fue sometida a una serie de estudios.