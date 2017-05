Villa Elisa: robaron por tercera vez en una vivienda

Una familia fue víctima de la inseguridad por tercera vez en la localidad de Villa Elisa, donde delincuentes ingresaron y se llevaron dinero en efectivo, además de varios elementos de valor.

El ilícito ocurrió en la zona de 25 entre 422 y 523, donde los ladrones aprovecharon la asistencia de los moradores para irrumpir en el domicilio.

“Me estaba yendo a trabajar y vi a una cuadrilla trabajando en la esquina. Al otro día me tocaron timbre pidiendo agua y llamé para consultar pero me dijeron que no estaban en este lugar. Apenas me fui entraron, rompieron las alarmas y me tiraron abajo las rejas”, relató a diariohoy.net la dueña de la casa.

“En 5 minutos me revolvieron todo y robaron”. Eran más de 2 personas”, señaló acerca del hecho, además de agregar que cuando llegó los ladrones habían dejado zapatillas y televisores listos para llevarlos.

“Villa Elisa está así, no podes pasear el perro después de las siete de la tarde. Y si vas a los locales de araña les robaron a todos”, remató.