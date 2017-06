Violenta entradera en Los Hornos, le roban 20.000 pesos a un comerciante







Ayer a las 22 horas un comerciante de Los Hornos fue víctima de una entradera y robo violento. Dos malvivientes encapuchados ingresaron a su vivienda ubicada 147 entre 59 y 60, lo amarraron a la cama y le pidieron dinero.

“Fueron extremadamente violentos, me pegaron bastante. Los dos estaban encapuchados, me pidieron la plata y yo me resistí un poco. Después pensé que era mejor entregar el dinero porque corría riesgo mi vida”, dijo la víctima que sufrió el robo de 20.000 pesos.