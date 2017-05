Violento asalto en una vivienda de Meridiano V





Un joven de 21 años, que vive con su abuela, se despertó con un ladrón apuntándole con un arma en la cabeza. Recibió algunos golpes y entregó el dinero que tenía

En un nuevo hecho delictivo de los tantos que ocurren día a día en nuestra región, un delincuente ingresó armado a una vivienda del barrio Meridiano V, donde despertó a un joven de 21 años que vive allí junto con su abuela, apuntándole con un arma para luego golpearlo y huir con una suma cercana a los cinco mil pesos.

Según informaron fuentes policiales, el hecho sucedió en una finca ubicada en 23 entre 70 y 71 y la dueña de casa fue sorprendida por su nieto, quien bajó a los gritos del primer piso ya que había sido sorprendido por el malhechor, quien luego de atacarlo y agarrar el dinero que fue a buscar huyó por los fondos.

Según el relato de la mujer, el malviviente habría ingresado a la propiedad a través del techo, pero al cierre de esta edición no había demasiadas precisiones al respecto. Por otra parte, la Policía continuaba con las investigaciones para dar con el agresor.

La dueña de casa, de quien se reserva su nombre por cuestiones de seguridad dialogó con este medio y expresó: “Salí volando de la cama cuando bajó mi nieto y me pidió desesperadamente que llame a la Policía. Él duerme arriba y cuando se despertó tenía a un hombre apuntándole en la cabeza. Le pegó, lo tiró contra la pared y le pidió plata, pero no tenemos más de lo que una familia puede tener para vivir el día a día y las cosas que hay que pagar”.

Respecto al robo en sí, detalló: “Se llevó algo de plata porque, aunque no tengamos demasiada, siempre algo hay en toda casa. Es una pena pero es a lo que ya nos estamos acostumbrando. Incluso no me robó el celular porque después de tantas veces que me lo robaron en distintos hechos, nunca más me compré uno”.

La mujer, al igual que su nieto, no salía del asombro ni del susto por lo que les había tocado vivir pero además porque estaba segura de que pudo haber sido peor si el delincuente en vez de huir le disparaba al joven.

No hay dudas de que de esta manera no se puede seguir viviendo y las fuerzas policiales con la ayuda del Estado deberán empezar a buscarle una verdadera solución a este creciente flagelo.

#LaPlata #Inseguridad El delincuente estaba armado, amenazó a la dueña de casa y escapó con dinero en efectivo https://t.co/jXOItPf96S — Diario HOY (@diariohoynet) 16 de mayo de 2017