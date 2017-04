Violento choque entre dos autos en 72 entre 5 y 6







Un espectacular choque se produjo esta mañana en 72 entre 5 y 6, cuando un automóvil que circulaba por la avenida impactó contra otro que se encontraba estacionado en la mano rápida de la cinta asfáltica. Por el violento impacto, ambos vehículos terminaron con importantes daños materiales.

El más afectado resultó un Citroën que pertenecía a un feriante, por lo que muchas de las cosas que llevaba terminaron tendidas sobre el suelo. Según relataron los testigos, se encontraba detenido sobre la avenida al momento del choque, y tras el impacto terminó de costado con la trompa sobre la rambla. En tanto, el Chevrolet que lo impactó quedó sobre la calle con la parte delantera abollada y los vidrios rotos.

“Estaba la gente de tránsito ahí. El muchacho del Citroën paro en la mano rápida, y el otro venía circulando normal, la gente de tránsito no le dijo que no podía parar ahí. Pensaba subir ahí con el auto y como no pudo se ve que lo dejó parado ahí en la mano rápida”, expresó un testigo a la Red 92.