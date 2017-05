Violento robo a un remisero en El Mercadito

El barrio El Mercadito ubicado a pocos metros del mercado regional de Tolosa es, sin dudas, el más peligroso de la región. Incluso, en más de una ocasión, efectivos policiales manifestaron que allí “no pueden entrar porque instantáneamente un grupo de delincuentes comienza a amenazarlos y a tirarles piedras”.

En este contexto, ayer por la mañana un remisero sufrió un violento robo en 519 y 120. El trabajador, en lugar de optar por no ingresar al temido barrio, se dirigió hasta allí para que los vecinos no queden marginados. Pero, mientras esperaba a los pasajeros, cuatro delincuentes armados lo amenazaron a punta de pistola y le sustrajeron sus pertenencias. No conforme con que el hombre les entregara lo que le pidieron, uno de los maleantes optó por robarle el auto. Sin embargo, a las dos cuadras perdió el control del mismo y chocó contra una columna. Instantáneamente fue trasladado al Hospital Gutiérrez donde se autoincriminó por el ilícito. De los otros delincuentes, nada se supo.