Violento robo a una contadora en Barrio Norte





Ocurrió en una vivienda ubicada en 11 entre 38 y 39. Actuaron dos ladrones que golpearon y maniataron a la mujer. Se llevaron dinero y elementos de valor

Una contadora platense fue protagonista de una verdadera pesadilla durante la tarde de ayer, cuando fue asaltada en su casa de Barrio Norte por dos delincuentes, quienes le robaron una importante cantidad de dinero y objetos de valor. La peor parte de la situación para Marta Molinari, de 60 años, fue que recibió varios golpes en la cabeza y estuvo maniatada durante unos minutos.

Todo comenzó cuando, cerca de las 14 de ayer, arribó a su casa luego de la jornada laboral. Una vez que ingresó a su vivienda, emplazada en 11 entre 38 y 39, escuchó fuertes golpes en la puerta. Sin asustarse y creyendo que era su hija, quien vive en el fondo de la finca junto con su esposo, se topó con los dos delincuentes que estaban a punto de ganar el interior.

Según le contó Marta a este medio, eran dos ladrones que ingresaron armados, con la cara descubierta, y tendrían alrededor de 35 años. También comentó que se trataba de dos profesionales, por cómo actuaron con tranquilidad en todo momento y porque no estaban drogados ni borrachos. Además, si bien en una primera instancia le habían robado el teléfono celular y la tablet, los dejaron tirados debido a que podían ser ubicados por medio de esos dispositivos.

Los delincuentes ataron a la mujer con un cable y comenzaron a revolver toda la casa buscando dinero. “Yo les pedía que no me rompieran nada, pero lo hacían igual, aunque nunca tuve miedo de que me hacieran algo más que darme algunos golpes”.

Un dato a destacar es que la mujer se mudó a Barrio Norte hace aproximadamente 10 años debido a que le habían desvalijado su finca ubicada en Gonnet. Por esta razón, y porque en aquel entonces la Policía nunca avanzó en la causa, fue que decidió no hacer la denuncia policial.