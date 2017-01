Violento robo contra jubilada de Barrio Norte

“No voy a hacer la denuncia porque es una pérdida de tiempo y después nunca encuentran a nadie”, dijo una jubilada de 73 años que sufrió ayer un violento robo en 11 y 34, alrededor de las 20. Contó que sacó a su perra del departamento donde vive con su hija para que haga sus necesidades y de repente fue abordada por un motochorro armado que le sacó lo poco que poseía. “Ni siquiera había salido con el celular. Tenía unos 40 pesos en el bolsillo”, agregó ante Trama Urbana, y añadió que en medio del ilícito se produjo un forcejeo, donde el maleante la “zamarreó de los brazos tan fuerte que me dejó una marca”.

Admitió que uno de sus mayores temores, al no tener prácticamente efectivo ni teléfono personal a mano, era que se llevara al animal, una caniche toy de cuatro años. Acerca del caco, detalló: “Apenas pude verlo. No tenía la cara tapada y parecía menor. Una vez que me sacó el dinero, se fue en la moto. Duró menos de un minuto”.

Por último, relató: “No es la primera vez que me asaltan ni creo que sea la última. Lo que sí, ahora voy a tener que sacar a la perra más temprano, porque ya no se puede caminar de noche, ni siquiera por Barrio Norte”.