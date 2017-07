“Vivimos con terror, con miedo a que nos pase algo”





Andrea, dueña de la casa que sufrió una entradera, contó cómo fue el violento asalto. Los ladrones, que ya les habían robado en junio, prometieron volver

La familia que sufrió una violenta entradera en su casa de 12 y 77, y cuyo hecho fue primicia de diario Hoy, dio detalles de lo ocurrido. Durante el asalto, los delincuentes golpearon y sometieron al padre, a punta de pistola obligaron a la hija de 15 años a maniatar a su madre, y luego la usaron de rehén para amenazarlos. Toda la secuencia fue grabada por las cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar, pero por el momento la Policía no ha podido dar con los autores del episodio.

El hecho ocurrió cerca de las 14.30 y duró 10 minutos. Según las filmaciones, los asaltantes eran dos, y llegaron a la propiedad en una camioneta, la cual dejaron estacionada a una cuadra para dirigirse a pie, cargando una masa, con la cual derribaron la puerta de entrada. “Veníamos de almorzar de lo de mis papás, no habrá pasado ni media hora cuando escuchamos un ruido muy fuerte. Mi marido bajo las escaleras, pero los ladrones ya estaban adentro y uno de ellos lo apuntó con el arma. Lo ataron, lo golpearon, y lo arrastraron por toda la casa”, dijo Andrea, la dueña del hogar asaltado, a Trama Urbana.

Una vez dentro del lugar, y reducido el padre de la familia, los delincuentes se dirigieron al primer piso, donde se encontraba la mujer con su hija de 15 años. “Le apuntaron con el arma y la obligaron a atarme, después le dijeron que se atara ella”, continuó relatando la damnificada, y agregó: “Mi hija tiene 15 años y siempre el ensañamiento es con ella. La vez pasada la siguieron y también la amordazaron. Ahora la amenazaban con el arma para que no nos resistamos. Todavía tiene las marcas del primer robo”.

“Me dijeron que iban a volver y lo hicieron”

Cabe destacar que la familia había sufrido una entradera en su casa de La Hermosura el pasado 4 de junio por parte de los mismos delincuentes, quienes en esa ocasión le aseguraron que regresarían en busca de más dinero: “Prometieron que iban a volver y lo hicieron. Me dijeron que la próxima vez tengo que tener plata o van a secuestrar a mi hija”.

Si bien no tenían el rostro al descubierto, la víctima aseguró que se trataba de los mismos malvivientes porque llevaban la misma ropa. “No sé de dónde creen que tenemos dinero, porque somos empleados públicos y no tenemos otro tipo de actividad en este momento que nos dé efectivo. Solo se llevaron el cambio que teníamos a esta altura del mes”, aseguró Andrea.

“Mi hija no sabe qué hacer, ella es muy chica para vivir una cosa así. Me molesta que siempre se ensañen con ella. Tuvimos que darle tratamiento psicológico y este era el primer día después de terminar con las sesiones. Yo soy docente y la semana que viene empezamos de nuevo con nuestras actividades, no podemos estar con ella. Vivimos con terror, por miedo a que pase algo. Nunca vivimos una cosa así”, comentó afligida la víctima.

Por último, aseguró: “Nos mudamos porque nos sentíamos inseguros. Pusimos rejas y cerrojos en todos lados, ya no sabemos qué hacer porque tampoco tenemos medios como para mudarnos todo el tiempo”.