Volvieron a romper el blindex en un comercio de calle 12 frente a la Departamental













Al igual que como ocurriera hace tres meses, volvieron a destrozar el blindex de la puerta de un conocido comercio ubicado en calle 12 entre 60 y 61 ubicado en frente a la jefatura Departamental.

Si bien aún no se determinó si finalmente ocurrio en situación de robo ya que aún no había llegado el propiertario ni empleados para determinar el faltante de prendas o dinero, lo cierto es que es la segunda que ocurrió algo similar al mes de junio cuando en el mismo comercio (Karen Sports) se llevaron mercadería del lugar, escapando con un botín de aproximadamente 10 mil pesos. "Arriesgarse a romper un blindex frente a la departamental para robarse seis camperas no tiene mucho sentido", le contaba Marcelo a diario Hoy en esa ocasión.