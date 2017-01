"Ya no nos callamos más": El doloroso video de tres jóvenes que denunciaron a Cristian Aldana

El líder de El Otro Yo cumple prisión preventiva desde diciembre, acusado de abuso sexual.

Ariell, Charlie y Felicitas son tres de las diez mujeres que denuncian a Cristian Aldana por abuso sexual, corrupción de menores y transmisión de enfermedades.

"Fue una situación de humillación total, me sentí un trapo de piso, me sentí nada, que me merecía eso". La que habla es una de las diez chicas que denunciaron a Cristian Aldana, el cantante de El Otro Yo, por abusos sexuales reiterados cuando eran menores y es una de las tres voces que se puede escuchar en un impactante video donde cuentan su calvario.

En los casi 10 minutos de duración de la grabación compartida en el perfil de Facebook del colectivo Matria se puede escuchar todo tipo de acusaciones. Manipulación psicológica, abuso, violaciones, golpes, hasta las coartadas que les inventaba el músico para que justificaran las horas que pasaban fuera de sus casas. Pero a pesar de esto, fue largo el camino que tuvieron que atravesar hasta abrir los ojos y poder reconocerse como víctimas.

"Él es un femicida psicológico", dijo una de las jóvenes y afirmó: "Por los abusos, todas nos quisimos suicidar en algún momento de nuestras vidas". Otra de ellas recordó episodios de violencia física, en los que llegó “a estar hecha una bolita en la punta de la cama mientras recibía patadas”.

El líder de El Otro Yo está detenido con prisión preventiva desde diciembre pasado, acusado de abuso sexual, corrupción de menores y transmisión de enfermedades sexuales. El juez de instrucción porteño Roberto Ponce rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Aldana por considerar que en todos los casos investigados hubo de parte del músico una “ausencia total de consideración a la minoridad de las víctimas y, también un claro desprecio al género femenino e incluso una falta total de respeto a la noción más elemental de la dignidad humana”.

Poder salir de ese calvario fue un proceso tan largo como doloroso y difícil, pero si algo tienen claro, es que hablar las salvó. “Todas las víctimas renacimos de las cenizas”, aseguraron y antes de finalizar el video levantaron carteles con la consigna que las unió: “Ya no nos callamos más”.