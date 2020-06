Banega, Ocampos y Vázquez dieron negativo

La semana pasada, Éver Banega, Lucas Ocampos y Franco Vázquez violaron el aislamiento social obligatorio que estaba decretado por las autoridades españolas y realizaron una reunión de más de 10 personas junto a Luuk de Jong, su compañero en el Sevilla. Esto inmediatamente repercutió en todo el país y los futbolistas fueron muy criticados por esta acción.

Luego de lo sucedido, los argentinos se entrenaron diferenciado hasta saber los resultados de los test de coronavirus. Este miércoles, José Castro, presidente del Sevilla, confirmó que los jugadores dieron negativo y podrán estar en el reinicio de la Liga.

El máximo dirigente del conjunto español se refirió a lo sucedido: “Sin dudas, respiré. Ellos cometieron un error, lo han reconocido y lo importante es que pidieron perdón. Gracias a Dios no ha ocurrido nada. No habrá castigo de la Liga, porque no está incluido en el protocolo”, comentó.

Las imágenes de la reunión habían sido publicadas por la esposa de Banega, y luego compartidas en las propias redes sociales de los futbolistas. Inmediatamente, las mismas fueron borradas, pero una gran cantidad de gente logró observarlas y publicarlas en sus diferentes redes.

La Liga de España regresará el próximo jueves 11 de junio con el duelo entre el Sevilla y el Betis. El encuentro será desde las 17 de la Argentina y dará el puntapié al reinicio del certamen más importante del país.

Justamente, Banega palpitó lo que será el clásico ante el Betis: “Obviamente, el derbi es un motivo extra de motivación, son siempre muy lindos. En mi cabeza también está que será el último, así que voy a disfrutarlo. Quiero jugar y ayudar al equipo en todo lo que queda, además de poder entrar en Champions, que veníamos muy bien”, puntualizó.