“Si era por mí, no le renovaba a Maradona”

Gabriel Pellegrino dialogó con la segunda edición de Cielosports y dejó mucha tela para cortar, en especial con declaraciones sobre Diego Armando Maradona y lo que fue su renovación de contrato a mitad del año pasado: “No tengo contacto con el entorno de Maradona, el último tiempo no estuve tan presente, yo no quería que esté así dirigiendo a Gimnasia, por eso me alejé un poco. En la segunda etapa no lo veía muy bien, si era por mí no le renovaba”, afirmó.



Así, dejó en claro que la continuidad de Diego estuvo más en mano de Alejandro Ferrer y Mauro Coronato, quienes fueron también muy cercanos a Maradona durante la estadía del Diez en el Lobo. Además de esto, el presidente del Mens Sana fue duro con el exmandamás Hector Domínguez: “Él tendría que fijarse todo lo que hizo con las transferencias durante su gestión. El que es ladrón piensa que todos roban, el cagador piensa que todos cagan y no es así”, sentenció.