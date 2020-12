2021… ¡vamos por vos!

Como reza la canción de cancha, el pueblo Tripero estuvo “en las malas” y tras haber superado todo lo que pasó el club en 2020, las buenas “tienen que empezar a venir…”.



Gimnasia cierra un año en el que tuvo que superar muchos obstáculos anímicos, deportivos e institucionales en el último semestre, y el equipo salió adelante tras el fallecimiento de Maradona, la renuncia de Méndez y las idas y venidas de la Comisión Directiva.



Lucas Licht, quien desde hace dos años viene renovando su confianza todos los diciembres con la dirigencia del club, entiende como pocos que más cosas de las que pasó el plantel difícilmente otro equipo pueda superar.



Curtido de experiencia, con el oficio y la jerarquía de toda una trayectoria, el simbólico “capitán Bochi” atendió a El Clásico luego de haber acordado un nuevo contrato que lo tendrá ligado hasta finales del 2021, aún cuando el almanaque biológico le avisa que su carrera no tiene muchos más veranos por delante.



Ayer, en la previa a fin de año, el referente del Lobo redobló la apuesta y aseguró que el 2021 será mejor que el año que se termina en el club.

—Fue un año muy difícil en todo sentido, ¿qué balance se puede hacer en este fin de año?



—Sí, por todo lo que se vivió por la Covid-19 y la partida de Diego y el cuerpo técnico fue difícil. Fue demasiado complicado levantar el ánimo del equipo, el club en sí vivió momentos difíciles pero sin dudas que lo pudimos sacar adelante entre todos.

—¿Qué significa para vos la renovación del contrato y el objetivo de llegar a los 20 años de tu carrera?



—En lo personal estoy muy contento porque era una de mis ideas llegar a los 20 años de mi carrera y retirarme con la camiseta que tanto amo. Más allá de que en el transcurso del año pueden surgir cosas, estoy feliz porque sigo vistiendo la camiseta que me vio nacer.

—¿Cómo ves al equipo para el próximo año? ¿Qué expectativas hay?



—Para el 2021 uno espera que el equipo tenga la misma continuidad más allá de los resultados de los dos partidos contra Banfield y Talleres. Sin dudas que el camino es este y vemos que los hinchas también lo sienten así. Por eso creemos que tenemos que seguir esta línea.

—En el último tramo del año sufrieron varios golpes importantes pero a pesar de todo lograron reponerse, ¿qué tan importante fue la unión del plantel para seguir adelante?



—El grupo se hizo fuerte después de la partida de Diego, se tenía que trabajar mucho en lo anímico y no tanto en lo táctico. En lo emocional fue muy duro perderlo, no solamente para nosotros sino para el mundo. Nosotros éramos lo más cercano a él dentro de una cancha de fútbol y lo veíamos muy feliz.



—¿Este es el camino para que Gimnasia se despegue de los promedios en el futuro?



—La gente se reconoce con este juego y este plantel, con las ganas y la ambición que tiene y eso se demuestra día a día. Todavía no sabemos cómo van a hacer con los promedios pero lo que sí sabemos es que la identidad tiene que ser esta. Tiene que ser la imagen del principio para todo lo que venga.

—¿Qué mensaje le dejás al hincha del Lobo para el 2021?



—Al hincha le agradecemos por siempre apoyar y confiar en este plantel en estos últimos dos años que fueron muy difíciles peleando el descenso. La gente siempre estuvo apoyando y creyendo que podíamos salir del fondo más allá de que después vino la pandemia y se diluyeron los promedios. Ojalá el 2021 nos encuentre juntos, a nosotros en la cancha y a ellos alentando la tribuna. Les deseo muchas felicidades y esperemos darle una gran alegría.