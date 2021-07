AHORA | Exequiel Torres, el ciclista de BMX que va por una medalla en Tokio 2020

Nicolás Exequiel, el joven de 24 años, dio un enorme paso durante la jornada de ayer en BMX Racing y clasificó a las semifinales del certamen. Cuándo compite nuevamente y su historia de vida antes de soñar con ganar una medalla para la Argentina.

En su presentación, Torres corrió con los neerlandeses Kimmann y Van Gendt, campeón mundial y subcampeón mundial respectivamente, en dos carreras iniciales: en la primera terminó 4° y en la 2° lo hizo en la 3° posición. De esa manera, logró acceder a la siguiente instancia.

Luego, participó de una tercera carrera en la que finalizó 6°, por lo que consiguió el boleto para las semifinales ubicándose como 4° clasificado (13 puntos).

El argentino culminó 2º en la segunda serie con 41.014 segundos. Sigue con chances de final olímpica. 23:47 la última serie de semifinales

Exequiel Torres dialogó con TyC Sports y aseguró que, pese a haber logrado el pase a semifinales, todavía necesita corregir algunas cuestiones de cara a las siguientes carreras.

"Fue un día medio duro. Pasaron cosas y no me sentí fluido en la pista. Igual estaba tranquilo, sabiendo lo que hacía. Mientras pasaban las mangas me iba sintiendo mejor y más asentado. Estas carreras son así. En la última no tuve una buena salida, una parte muy importante que venía trabajando, pero estoy contento de haber podido clasificar, que no fue de la manera más cómoda", explicó el rider de La Rioja.