Alarma en Banfield: tres casos positivos de coronavirus

Tal como es habitual previo a cada encuentro de la Copa de la Liga Profesional, el plantel de Banfield y sus colaboradores cercanos se realizaron los testeos PCR, pero las noticias de ayer no fueron buenas. Es que hay tres casos positivos de coronavirus dentro del grupo de trabajo. El club confirmó ayer por el mediodía que Luciano Gómez, Emanuel Coronel y Jesús Dátolo contrajeron la enfermedad y deberán mantenerse aislados.



A partir de que se supo que están contagiados también fueron aislados preventivamente Jonás Gutiérrez y Nicolás Linares debido a que son considerados contacto estrecho de sus compañeros. Estos casos se suman al de Alexis Sosa, quien dio positivo la semana pasada.



De esta manera, el entrenador Javier Sanguinetti no podrá contar ante Estudiantes de La Plata con Gómez, quien es titular, ni con Dátolo, quien habitualmente ocupa un lugar en el banco de los suplentes. Coronel, en tanto, sigue con la recuperación de una operación de muñeca, con lo cual no demandará un dolor de cabeza adicional de cara al partido del próximo lunes.



Por otra parte, pensando en el equipo para recibir al Pincha, el plantel regresó a los entrenamientos ayer, y si bien tendrá las ausencias mencionadas por Covid-19, el DT recupera a Luciano Lollo que ya cumplió la fecha de suspensión y lo hará en lugar de Gregorio Tanco.