Arde el Barcelona: después del desastre renunció Bartomeu

El Barcelona vive en estas horas una crisis sin precedentes que, tras idas y vueltas, terminó con la cabeza de Bartomeu, ahora ex presidente del club, en una bandeja de plata.

Pese a haber declarado no hace 24 horas ante la prensa que no iba a renunciar, la presión y la actualidad del equipo que no da respuestas en la cancha provocaron lo inevitable.

Desde la derrota ante el Bayern Munich, la dirigencia no pudo encontrar el rumbo. En el medio, se optó por despedir al entrenador y reemplazarlo por Koemann, quien decidió que los jugadores que se convirtieron en históricos y la columna vertebral de un equipo ganador, dieran inexplicablemente un paso al costado. El caso de Luis Suárez fue emblemático y se sabe que fue la gota que rebalsó el vaso para llevar a Messi a pensar un futuro lejos del Barcelona.

La derrota brutal frente al Real Madrid fue inaceptable para los hinchas quienes exigían desde dicho escándalo ya exigían su renuncia.

Pese a todos los esfuerzos por intentar quedarse atornillado a la presidencia resultó imposible sostener la situación.

Se abre una esperanza

Hay muchos interrogantes que con el correr de las horas se ira resolviendo ¿que pasrá con Koemann? Pero más importante aún ¿Qué pasará con Lionel Messi? Ya que el problema era con la dirigencia del Barcelona pero no con el club ¿Qué posibilidades hay de que se quede una vez terminado el contrato?