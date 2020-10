Argentina arranca el camino al Mundial: recibe a Ecuador en el debut

Luego de tanto tiempo de espera, el seleccionado argentino volverá a jugar un partido oficial esta noche, en lo que será la primera jornada de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá desde las 21.30 contra Ecuador en la Bombonera, sin la presencia de público, y el partido se podrá observar por las pantallas de TyC Sports y TV Pública. El árbitro del cotejo será el chileno Roberto Robar, acompañado por Christian Schiemann y Claudio Ríos como sus asistentes.

Tras las bajas de Giovani Lo Celso y Juan Musso, el entrenador tendría una sola duda para el duelo de esta noche: Marcos Acuña o Exequiel Palacios para reemplazar al jugador del Tottenham en el mediocampo. En el arco estaría Emiliano Martínez, el futbolista que se desempeña en el Aston Villa de Inglaterra, de gran nivel en los últimos encuentros.

Por lo tanto, la formación de la Argentina para el debut sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña o Exequiel Palacios; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos.

El último duelo entre ambos seleccionados fue en octubre de 2019, en un amistoso en España que finalizó con triunfo para el elenco albiceleste por 6 a 1. En el historial se enfrentaron 35 veces, con 20 triunfos para la Argentina, cinco para Ecuador, y 10 igualdades.

En cuanto a la lista de los convocados por Scaloni, 19 de los 28 nunca estuvieron en un partido de Eliminatorias, por lo que claramente se identifica el recambio que está llevando a cabo el entrenador. Messi es el futbolista con mayor presencias (42), mientras que luego figura Otamendi con 19.

Por su parte, Ecuador no podrá contar con Christian Noboa, el experimentado jugador a quien se le retrasó el vuelo desde Rusia y recién podrá estar disponible para la segunda jornada ante Uruguay. Por lo tanto, el 11 del conjunto visitante sería: Alexander Domínguez; Pervis Estupiñán, Robert Arboleda, Franklin Guerra, Erick Ferigra; Ángel Mena, Sebastián Méndez, Moisés Caicedo, Jordi Alcívar, Renato Ibarra, y Énner Valencia.

En relación con los dos partidos restantes de la jornada, Paraguay se medirá ante Perú desde las 19.30, y se podrá observar por la pantalla de la TV Pública.

Al mismo tiempo, Uruguay recibirá a Chile a partir de las 19.45, con televisación de TyC Sports, el cual será uno de los encuentros más atractivos de los dos días iniciales.

El equipo dirigido por el Maestro Tabárez no podrá contar con tres de sus figuras: Fernando Muslera, quien está lesionado, José María Giménez, recuperado luego de dar positivo al test de coronavirus, y Edinson Cavani, quien no fue convocado por el DT ya que no tuvo actividad en las últimas semanas y recientemente se confirmó su traspaso al Manchester United.

Por su parte, mañana Colombia ante Venezuela y Brasil frente a Bolivia cerrarán la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.