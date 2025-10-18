Argentina va por la gloria: la Sub-20 de Diego Placente se prepara para la final

La Selección Argentina Sub-20 se prepara para un nuevo desafío histórico. Este domingo, desde las 20 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el equipo dirigido por Diego Placente buscará consagrarse campeón del Mundial Sub-20, un título que el fútbol argentino no conquista desde Canadá 2007, cuando figuras como Ángel Di María y Sergio Agüero o el ex-Estudiantes, Pablo Piatti, que lideraban aquella generación dorada.

La Albiceleste completará su preparación con un último entrenamiento este sábado, donde el entrenador definirá el once titular para la gran final. Según informó TyC Sports, Placente ya tendría casi definida la formación, con el regreso de Maher Carrizo al equipo titular tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas en la semifinal ante Colombia, en la que Argentina se impuso 1-0. Carrizo, que reemplazaría a Ian Subiabre, es una de las cartas ofensivas más importantes del conjunto nacional. El delantero de Vélez Sarsfield acumula tres goles en cinco partidos, ubicándose como el segundo máximo artillero del equipo, detrás de Alejo Sarco, autor de cuatro tantos en seis encuentros. Ambos conforman una dupla que combina potencia, talento y eficacia, pilares del ataque argentino en esta Copa del Mundo.

El probable equipo que buscará la séptima corona juvenil en la historia del país formaría con: Santino Barbi en el arco; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba y Julio Soler en la defensa; Tomás Pérez, Milton Delgado y la duda entre Acuña o Andrada en el mediocampo; mientras que en la ofensiva estarán Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco.

Argentina llega a la final con una campaña impecable. En la fase de grupos, ganó sus tres partidos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), clasificando con puntaje ideal. En la fase eliminatoria, mostró su mejor versión: goleó 4-0 a Nigeria en octavos, venció 2-0 a México en cuartos y superó 1-0 a Colombia en semifinales con una actuación sólida y madura, que reafirmó el estilo de juego trabajado por Placente.

Del otro lado estará Marruecos, la gran sorpresa del torneo, que buscará su primer título en la categoría tras dejar en el camino a potencias europeas. Será un duelo intenso entre dos equipos que priorizan el juego asociado, la presión alta y la eficacia en los metros finales.

En la antesala de la final, Colombia y Francia jugarán este sábado desde las 16 (hora argentina) por el tercer puesto del Mundial Sub 20, también en el Estadio Nacional. Para los cafeteros, la meta será igualar el histórico tercer lugar obtenido en 2003 bajo la conducción de Reinaldo Rueda, mientras que los galos buscarán cerrar con dignidad un certamen irregular.

Argentina, en cambio, va por todo: por volver a gritar campeón del mundo Sub 20 después de 18 años y reafirmar, una vez más, su vigencia en la formación de grandes talentos.