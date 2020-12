En La Paternal se presentaron Argentinos Juniors, con mucho por ganar, y Estudiantes, ya eliminado de la zona de los ganadores.

Para este juego, el cuerpo técnico del Pincha cambió otra vez nombres y sistema. Ayer usó cinco defensores, tres medios (pocos si no se adelantan Godoy y Erquiaga por las bandas), y dos puntas, Díaz “vivió” el primer tiempo en offside y el potente Di Pizio mostró cosas interesantes en su debut. Arrancaron dormidos los jugadores albirrojos y los locales muy intensos. Así, “durmió” Bazzana y cometió falta. La movieron y fue gol para los locales.

Argentinos no fue ninguna maravilla, pero Estudiantes... nada. No dio seguridad defensiva, ni ganó el mediocampo, ni lastimó en ataque.

Al inicio del segundo tiempo, casi gol de Díaz. Sólo casi. Apareció un Argentinos ido del partido y un Pincha que buscó como pudo. Los Bichos Colorados jugaron desordenados y esperando alguna contra. Estudiantes estuvo más activo. Entraron Obregón y Ángel González por Díaz y Rodriguez, respectivamente. Transcurridos los minutos, despertó Argentinos y presionó más arriba. Ángel González, bien de punta con Di Pizio.

El Bicho hizo cambios y entraron dos desconocidos por otros dos desconocidos, como en todo este torneo sin descensos ni sentido.

Nuevamente, y como en tantos partidos, Andujar zafó al León de una derrota más abultada. Ojalá me equivoque, pero veo que siguen mandando a los pibes al sacrificio. Pensar que en 1997 me tuvieron que rogar que haga debutar a Luciano Galletti y a Juan Fernández (los 2 fueron a Europa) y no quise apurar al Tecla Farías porque los cuidaba como oro. Y eso que en Primera éramos puro corazón.

Solo 15 minutos intensos de Estudiantes y nada más. Increíble, inaudito e imperdonable. Fin de una ronda. Ahora jugará la ronda perdedores o consuelo. Catorce fechas sin ganar (incluido el segundo fracaso de Milito), con solo dos puntos en una zona fácil y con cero gol.

Saco a los pibes y a Andújar, pero si esto no es un papelón, ¿qué es?