Arruabarrena: “El gas fue algo político”

Rodolfo Arruabarrena era el DT de Boca en el escándalo entre el Xeneize y River por la Copa Libertadores. Aquel día, los futbolistas del Millonario sufrieron un ataque con gas pimienta y no pudieron seguir: “Yo tenía mucha confianza. Creía que en esos 45 minutos podíamos dar vuelta la eliminatoria, aunque eso nunca se sabrá. Lo del gas pimienta ha sido algo político, no de una sola persona. Quizá poca gente lo podrá descubrir o saber, pero es algo que no hace una persona sola”, afirmó el entrenador.

Además, también se refirió a lo ocurrido con Rodolfo D´Onofrio, presidente de River: “Le dijo algo feo a nuestra institución. Yo no hablé, eh. Pero fue algo institucional, sí. Es verdad que eso me sacó 30 o 40 segundos, no estuve bien, pero creía que no era una frase oportuna. Si me insultan a mí me da lo mismo, pero en ese momento creía que no era adecuada esa frase”, finalizó el Vasco.