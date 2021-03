Así será el sorteo de los cuartos de final

El evento encargado de determinar los emparejamientos correspondientes a los cuartos de final y semifinales de Champions League se celebrará en el día de mañana desde las 9 (horario de Argentina). La cita tendrá lugar en Nyon y se podrá seguir en directo de manera online a través de la página web de la UEFA.



A diferencia de lo ocurrido para los octavos de final, donde no se podían enfrentar los clubes del mismo país o del mismo grupo, en esta ocasión no será así. El sorteo no tiene ningún condicionante o, lo que es lo mismo, todos se podrán enfrentar entre sí. Además, con el fin de no sobrecargar los sorteos, ya se conocerá el camino hasta la gran final.



Los clasificados son Liverpool, PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Porto, Chelsea y Bayern Munich.