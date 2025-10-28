Ateneo sale a la calle para pedir seguridad

Ateneo Popular van a manifestarse hoy en la rotonda de la bajada de la autopista luego de haber sufrido un nuevo robo durante el fin de semana.

De acuerdo a lo expresado a este diario, aprovechando que no se jugó la fecha por las lluvias del último fin de semana, ladrones ingresaron al club que está en la zona de 119 y 32 y se llevaron elementos de valor e indumentaria deportiva que eran utilizadas por los chicos de la institución.

Por todo esto, a partir de las 18 anunciaron un corte para provocar la atención de los policías que trabajan en la zona y tratar de garantizar más cantidad de patrullajes durante la noche en las inmediaciones de la canchita que está a metros de la mencionada rotonda.

Cabe recordar que hasta el año pasado el Centro de Monitoreo que funcionaba en la zona de 32 entre 118 y 119 generaba mayor seguridad, ya que había más camionetas de la guardia urbana y mucho más movimiento en la zona durante las 24 horas.

Esta no es la primera vez que un club de la región, y en especial una institución de fútbol infantil sufre un robo en la región, ya que situaciones similares se han repetido en otro punto de La Plata con el club Crisfa o en algunas instituciones de Los Hornos.

De acuerdo a lo informado por los organizadores de la protesta, no se van a exponer a los nenes a que estén cortando la rotonda en un horario de mucha circulación, aunque tampoco se podrá evitar que los integrantes de los distintos planteles puedan manifestarse pidiendo por mayor seguridad en el medio de la rambla o en la canchita con banderas o pancartas alusivas a este tema.

La medida podría extenderse hasta las 19 y se recomienda circular con mucha precaución para evitar cualquier incidente a esa hora de la tarde.